Условия лицензирования аптек кардинально изменят?..

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым кардинальным образом изменить условия лицензирования аптек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании в Черновицкой областной государственной администрации по вопросам борьбы с эпидемией гриппа.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что придерживается мнения, что аптекой может быть лишь то учреждение, которое самостоятельно производит лекарственные средства.

«Нам нужно по-другому подойти к оценке того, что является аптекой. И мне кажется, что абсолютно правильно вчера был дан совет правительству, что аптекой может считаться только то учреждение, где часть лекарств производится – производятся капельки, порошочки, те же самые антигриппины, которые имеют очень простой состав… Если в аптеке не изготовляют лекарства, это киоск по торговле, это не аптека. Нам нужно это четко размежевать, и именно поэтому такая стратегия будет в Украине воплощена в жизнь. Думаю, что мы пересмотрим и содержание лицензий, которые выдаются аптекам, и полностью всю разрешительную систему», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также премьер подчеркнула, что все аптеки обязаны будут иметь фиксированный запас – определенный набор лекарств, причем как государственные, сети которых планируется создать в ближайшее время, так и частные аптеки.