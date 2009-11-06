В Великобритании объем промпроизводства вырос на 1,6%
10:27, 06 ноября 2009Промышленность
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Великобритания. Объем промышленного производства в сентябре 2009г. повысился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре выросло на 1,7%, по сравнению с предыдущим месяцем.
Годовое падение промышленного производства экономика Великобритании еще не преодолела, но сам факт начала роста заслуживает внимания.
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