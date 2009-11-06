Прибыль Toyota Motor Corp. сократилась на 84%

Япония. Чистая прибыль концерна Toyota Motor Corp. по итогам второго квартала 2009-2010 финансового года, завершившегося 30 сентября 2009г., составила 21,84 млрд. иен ($242 млн.) против прибыли в размере 139,81 млрд. иен ($1,55 млрд.), полученной за аналогичный период годом ранее. Таким образом, падение показателя составило 84%.

Все японские автостроители терпят убытки, в отличие от их коллег из Китая и Южной Кореи.