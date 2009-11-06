Украинские метпредприятия продолжают сокращать производство

Украина. ОАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" в январе-октябре 2009 года сократило производство товарного железорудного концентрата, по предварительным данным, на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 8,969 млн. тонн.

Украина. В октябре по сравнению с сентябрем текущего года "Интерпайп - Нижнеднепровский трубопрокатный завод" сократил производство стальных труб на 20,5%, или на 6,00 тыс. тонн - до 23,20 тыс. тонн.

Украина. В январе-сентябре 2009 г. «Баглейкокс» сократил производство кокса на 19,8%, до 479 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Украинским металлургам надо будет сильно постараться, чтобы восстановить уровень докризисного производства. Внутренний рынок металлопродукции был привязан к строительному сектору, который в условиях кризиса лежит на дне. Внешний рынок металла тоже демонстрирует падение спроса, даже девальвация гривни не всегда помогает. Чаще только мешает.