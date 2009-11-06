«Ривнеазот» возобновил работу в режиме полной рабочей недели

ОАО «Ривнеазот», ранее простаивавшее в связи с перебоями в поставках природного газа, возобновило работу в режиме полной рабочей недели. 5 ноября почти все работники предприятия вышли на работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор «Ривнеазота» Михаил ЗАБЛУДА.

По его словам, предприятие начало получать газ по льготным ценам, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 30 сентября т.г.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, «Ривнеазот» с октября т.г. закупает газ по цене, по которой топливо поставляется остальным химическим предприятиям Украины.

Кроме того, из 35 млн. грн. долга по возмещению НДС, предприятию уже возвращено 15 млн. грн. Эти средства будут направлены на выплату заработной платы и погашения долгов за газ.

Как сообщал УНИАН, 14 августа НКРЭ приняла решение о снижении уровня предельной цены на газ для предприятий химической промышленности, использующих газ в качестве сырья, на 16,6% - до 1584,4 грн. за тысячу кубометров.

Уровень предельной цены для предприятий химпрома понижен в связи с рекомендациями правительства и с учетом существенного ухудшения финансового положения отечественных предприятий химической отрасли.

Предполагалось, что по такой цене газ будут получать пять предприятий – производителей азотных минеральных удобрений: ОАО «Днепроазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот» и ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

В сентябре трудовой коллектив ОАО "Ривнеазот" обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой посодействовать снижению предельной цены на природный газ для предприятия до 1584,4 грн. за тысячу кубометров, как это было сделано для других химических предприятий страны.

Справка УНИАН. ОАО «Ривнеазот» является одним из основных производителей аммиачной селитры в Украине.