Китай взялся за автопроизводителей США

Власти Китая начали антидемпинговое расследование в отношении американских внедорожников с объемом двигателя более двух литров, пишет агентство «Синьхуа».

Расследованием будет заниматься Министерство коммерции КНР «на основании заявок, поданных отечественными производителями», отмечается в сообщении. Заявление Минкоммерции опубликовано через считанные часы после заявления Белого дома о вводе предварительных антидемпинговых пошлин в размере до 99% на импорт металлических труб из КНР.

Торговые споры между Пекином и Вашингтоном обострились с середины сентября, когда США установили на три года заградительные пошлины на импорт легковых покрышек и шин для легких грузовиков из КНР. Двумя неделями позже Китай начал антидемпинговое расследование в отношении «окорочков Буша». Ожидается, что смягчение американско-китайских торговых разногласий станет главной темой визита президента США Барака Обамы в КНР 15-18 ноября, передает РИА «Новости».