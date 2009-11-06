Меморандум между Кабмином и предприятиями ГМК продлят?

Меморандум о взаимопонимании между правительством и предприятиями горно-металлургического комплекса, действующий до конца текущего года, планируется продлить на первый квартал 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Мариуполе в ходе встречи с работниками ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».

«Я хочу тот меморандум, который мы подписали, там, где на всё значительно ниже цены, и государство пока еще датирует угольную отрасль, - чтобы пролонгировать это с 1 января еще на квартал, и посмотреть, как мы дальше будем жить и работать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения 10 ноября 2008 года подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности, для «Укрзализныци».

Позже Кабинет министров пролонгировал действие меморандума по предоставлению преференций предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) до конца текущего года, одновременно ужесточив условия их предоставления. Обязательными условиями предоставления преференций для предприятий ГМК в рамках пролонгированного меморандума являются: запрет реализации продукции на внутреннем рынке по ценам, превышающим экспортные, отсутствие задолженности по заработной плате и социальным отчислениям, а также отсутствие задолженности за поставленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».