Тимошенко: ММК им. Ильича полностью возместят НДС

В течение трех недель ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» будут перечислены все средства по возмещению налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Мариуполе во время встречи с работниками комбината.

«Через три недели, я думаю, что у нас немного выровняется бюджет, потому что нелегко его сегодня удерживать, мы вернем полностью НДС… Три недели – и мы рассчитаемся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она высказала надежду, что в следующем году ситуация на заводе будет улучшаться. Ю.ТИМОШЕНКО отметила ее улучшение, подчеркнув, что, по данным ноября, загруженность меткомбината им. Ильича составила 70% от мощности, в то время как японские заводы загружены в среднем на 61%, европейские - на 63%.

«Речь идет о том, что кризис во всем мире, а у нас все-таки и на заводе им. Ильича немножко лучше, чем у всех», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы предприятия, на ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» сумма невозмещенного государством налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 352 млн. грн.

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла, специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

По итогам 2008 года ММК им. Ильича выпустил 4 млн. 274 тыс. тонн готового проката, что на 21,8% меньше, чем за 2007 год.

По итогам 9 месяцев 2009 года ММК им. Ильича сократил производство готового проката на 38,9% – до 2,235 млн. тонн.

90,39% акций ОАО «ММК им. Ильича» принадлежат ЗАО «Ильич-Сталь» (Мариуполь). 87,48% ЗАО «Ильич-Сталь» принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.