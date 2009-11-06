АМК разрешил Metinvest B.V приобрести Макеевский метзавод

Антимонопольный комитет Украины предоставил компании «Private Limited Liability Company Metinvest B.V.» (г. Гаага, Нидерланды) разрешение на приобретение в собственность акций ЗАО «Макеевский металлургический завод» (г. Макеевка, Донецкая обл.), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Об этом сообщается в пресс-релизе АМК, переданном агентству УНИАН.

Кроме того, АМК предоставил «Private Limited Liability Company Metinvest B.V.» разрешение на приобретение в собственность акций АО «Промет Стиил» (г. София, Болгария), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2007 года СКМ и "Смарт-Холдинг" определили формат объединения своих горно-металлургических активов.

В результате объединения, Холдинговая компания Smart N.V. (Нидерланды) Вадима НОВИНСКОГО стала собственником 25% + 1 акция в уставном капитале компании Metinvest B.V. (Нидерланды).

Согласно плану объединения, "Смарт" передал компании "Метинвест" (горно-металлургическому холдингу Группы "СКМ") принадлежащий ему пакет акций ОАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» (ИнГОК) в размере 82,46%.

Кроме того, "Смарт" передал в компанию "Метинвест" принадлежащие ему пакеты акций в ЗАО «Макеевский металлургический завод» (ММЗ) в размере 90,18% и прокатный завод Promet Steel (Болгария) в размере 90%. Стороны также достигли принципиальной договоренности о передаче от "Смарта" "Метинвесту" пакета акций ЮГОКа.

Справка УНИАН. "Метинвест" - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа "СКМ" (75%) и Группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках "Метинвеста" началось в 2007 году и завершится в 2009 году.

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы "Метинвест".