Концепция развития ВИК ГМК будет пересмотрена

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает целесообразным пересмотреть концепцию развития вертикально интегрированных компаний горно-металлургического комплекса (ГМК) с целью создания новых мощных горно-металлургических корпораций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании на Мариупольском металлургическом комбинате.

«Я имею в виду не у кого-то что-то отнять… Речь не идет о перераспределении, а речь идет о том, чтобы предоставить на государственном уровне новые возможности тем металлургическим предприятиям, которые стоят в конце цепи и не имеют сегодня полностью сформированной вертикально интегрированной структуры – от сырья до конечного производства», - пояснила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что такие изменения позволят улучшить условия и производительность предприятий ГМК, что позитивно скажется на экономике Украины в целом.

«Я думаю, что было бы правильно сейчас предоставить новые возможности для разработки месторождений, и это не является проблемой. Железорудное сырье в Украине есть. Другое дело, что это достаточно дорогостоящий процесс (разработка - УНИАН)… Разрабатывать железорудные месторождения мы можем украинскими силами», - сказала она.

Глава правительства также отметила, что для финансирования разработки месторождений можно будет рефинансировать какой-либо из государственных или коммерческих украинских банков с тем, чтобы он потом смог выдавать льготные долгосрочные кредиты для этих целей.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Украине необходимы сильные и мощные предприятия горно-металлургического комплекса, которые в будущем будут формировать до 50% валютной выручки страны.

«Создать все условия, которые необходимы для ГМК, мы просто обязаны. И поэтому мы пересмотрим всю программу, и посмотрим, как каждый горно-металлургический комплекс – корпорацию сделать самодостаточным, хотя бы стратегически предоставив все возможности (для развития – УНИАН)», - подытожила премьер-министр.