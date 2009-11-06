КМУ поможет предприятиям ГМК реструктуризировать внешние долги

Кабинет Министров Украины готов оказать помощь тем предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК), которые нуждаются в реструктуризации внешних долгов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на совещании на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ответ на просьбу руководителей некоторых предприятий о помощи в реструктуризации долгов.

«Я думаю, что мы готовы быть партнерами, готовы посмотреть на проблематику и содействовать всем процессам реструктуризации, потому что на сегодняшний день это действительно важно», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что возможность правительства работать в направлении реструктуризации внешних долгов была продемонстрирована недавно в ходе реструктуризации долгов НАК «Нафтогаз Украины».

«Я хочу, чтобы вы почувствовали гордость за Украину – мы, по сути дела, за три недели все предыдущие долги «Нафтогаза», в том числе в бумагах, реструктуризировали 1,7 млрд. долл., причем сделали это на высшем уровне мировых стандартов», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 ноября, НАК «Нафтогаз Украины» успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на единый listed инвестиционный инструмент.

Новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9,5%, вчера были поданы в клиринговые системы. Измененный долговой портфель компании включал еврооблигации на сумму 500 млн. долл. со сроком погашения 30 сентября 2009 года и двусторонние кредиты на общую сумму 1,1 млрд. долл. Более чем 93% владельцев облигаций и 100% других кредиторов компании проголосовали в поддержку программы реструктуризации.