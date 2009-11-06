США ввели пошлины против импорта китайских труб

Министерство торговли США ввело антидемпинговую пошлину на импорт китайских стальных труб в размере 99 процентов, сообщает Bloomberg. Два крупнейших китайских экспортера при этом получили свои отдельные ставки пошлин. В частности, Jiangsu Changbao Steel Tube вообще не будет платить дополнительных сумм, а для Tianjin Pipe ставка составит только 36,5 процента, сообщает Лента.ру.

В свою очередь, в министерстве торговли Китая заявили, что новые ставки пошлин, установленных США, являются "дискриминационными". Параллельно, китайское правительство выпустило сообщение, в котором говорится о начале антидемпингового расследования в отношении американских автопроизводителей, в частности, General Motors.

США и Китай в 2009 году оказались вовлечены в целую серию торговых конфликтов. Американцы подавали жалобы в ВТО на ограничение Китаем экспорта сырья, дававшее преимущества китайским промышленным производителям. В свою очередь, недовольство КНР вызвало решение американской администрации повысить пошлины на ввозимые из восточноазиатской страны шины.

У китайских официальных лиц и экспертов вызвал недоумение тот факт, что КНР подверглась в 2009 году жесткому торговому прессингу со стороны США, в то время как Пекин является крупнейшим американским кредитором, владея государственными облигациями Соединенных Штатов более чем на 800 миллиардов долларов.