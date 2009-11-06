Тимошенко: Иностанные компании готовы вкладывать в добычу ЖРС

Ряд иностранных компаний заявили о готовности инвестировать крупные суммы в разработку железорудных месторождений в обмен на сырье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время совещания с руководителями предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича.

«При этом они не собственность хотели бы получить, а они хотели бы получить в компенсацию тех денег, которые они дадут на разработку таких месторождений, какой-то график отгрузки железорудного сырья», – сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала предоставить материалы по этим предложениям руководителям предприятий ГМК.

«Я дам вам названия стран и корпораций, которые готовы сегодня вкладывать в это достаточно большие ресурсы... Давайте проанализируем эти предложения. Я думаю, что результаты должны быть чрезвычайно интересными», – сказала глава правительства.