Кабмин создаст госорган регулирования фармакологической отрасли

Правительство создаст государственный орган регулирования фармакологической отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, это было решено во время его совещания с представителями Ассоциации фармацевтических производителей Украины.

А.ТУРЧИНОВ поддержал инициативу фармацевтических производителей по созданию государственного комитета, который будет обеспечивать развитие фармацевтической и биотехнологической промышленности в Украине.

Во время совещания обсуждались вопросы координации усилий для преодоления эпидемической ситуации в Украине, развития фармацевтической отрасли и усиления позиций Украины как фармацевтического государства в мире. Особое внимание было уделено вопросу налаживания производства вакцин в Украине.

По словам первого вице-премьер-министра, развитие фармацевтической отрасли является приоритетным, потому что благодаря этому граждане будут обеспечены лекарствами отечественного производства, значительно более дешевыми, но не менее высококачественными.

Будет «способствовать как наполнению бюджета, так и созданию новых рабочих мест, в том числе и развитию научно-исследовательской базы и интеллектуального потенциала нации», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

В свою очередь, участники совещания поблагодарили правительство за жесткую позицию в вопросе перехода на международные стандарты сертификации и контроля за лекарствами уже в текущем году, «что защитит граждан от низкокачественной продукции, которая могла бы прийти на рынок».

Также во время совещания А.ТУРЧИНОВ отметил, что первоочередной задачей правительства в эпидемической ситуации является «наполнение больниц всеми необходимыми средствами для лечения и профилактики, а также обеспечение повышенного спроса на медицинские препараты в аптечной сети».

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что правительство будет жестко бороться с «черным рынком» лекарственных средств. «Это вопрос не только экономики, а, в первую очередь, безопасности наших граждан», - подчеркнул первый вице-премьер-министр.