Собственное производство марли в Украине, похоже, не возобновится

Из 10 млн. грн., выделенных на возобновление запасов медицинской марли, осталось 4,3 млн. грн., а на остальные средства уже закуплена марля импортного производства. Об этом на брифинге в Харькове сказал первый заместитель министра промышленной политики Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ.

По словам первого замминистра, правительство готово помогать в возобновлении производства медицинской марли на «Медтексе» (Волчанск, Харьковская обл..), добавив, что планы правительства относительно возобновления производства медицинской марли на заводе «Медтекс» остаются.

«По моему мнению, владелец должен быть более активным, поскольку от него зависит многое - как будут готовиться необходимые материалы и документы. Ведь госзакупка - это определенная процедура с комплексом нормативных мероприятий. Я пока не получал от него документов, которые необходимы для участия в тендере. Надеюсь, что он сейчас их готовит», - сказал В.НЕМИЛОСТИВЫЙ.

«Некоторое время назад владелец предприятия решил остановить производство марли из-за плохого сбыта продукции, хотя, учитывая уникальность этого производства для страны, ситуация, по моему мнению, не была такой безнадежной, и нужно было активнее отстаивать интересы предприятия. Сейчас «Медтекс» не работает уже около 9 месяцев, а его сотрудники частично уволены или находятся в отпусках», - подчеркнул В.НЕМИЛОСТИВЫЙ.

«Я доложу первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ по волчанскому предприятию, и, считаю, к понедельнику будет принято решение. Дело в том, что если «Медтексу» перечислить средства, то первая марля будет выпущена на предприятии через месяц-полтора» - заметил В.НЕМИЛОСТИВЫЙ.

Он добавил, что при условии преодоления эпидемии без расходования остатка выделенных средств (4,3 млн. грн.) средства сразу будут направлены на производство марли на «Медтексе».

«Если мы получим гуманитарную помощь, и у нас будет достаточно марли для преодоления нынешней эпидемии, то правительство сможет использовать упомянутые 4,3 млн. грн. на это предприятие, чтобы уже в январе начать пополнять Госрезерв марлей отечественного производства. Если же к понедельнику не будет решен вопрос с обеспечением страны марлей в ближайшее время, то указанные средства используют для закупки импортной марли, поскольку люди не могут ждать, пока волчанское предприятие снова запустит производство», - заметил В.НЕМИЛОСТИВЫЙ.

По словам первого заместителя министра, «Медтекс» имеет хороший потенциал: «Предприятие владеет мощностями, необходимыми для производства до 1 млн. погонных метров медицинской марли в месяц при односменной работе, и 1,5 млн. погонных метров – при полуторасменной. Технические возможности «Медтекса» позволяют обеспечить потребности Украины в этом материале», - акцентировал он.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству промышленной политики обеспечить запуск завода «Медтекс».