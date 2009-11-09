В Англии цены производителей выросли на 0,3%
12:30, 09 ноября 2009Промышленность
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Великобритания. Базовые цены производителей в октябре 2009 года выросли на 0,3%, по сравнению предыдущим месяцем. С начала текущего года данные цены выросли на 2%.
Более положительным фактором было бы то, что растут цены потребителей, а не производителей. Во многом рост цен производителей произошел за счет снижения объемов производства и распродажи старых запасов. Теперь есть надежда, что рост цен будет стимулировать бизнесменов наращивать объемы производства, что снизит уровень безработицы.
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