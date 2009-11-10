В Германии промпроизводство выросло на 2,7%

Германия. Промышленное производство в сентябре 2009 года выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 9 месяцев 2009 года объем промышленного производства упал на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Немецкой экономике сложно ликвидировать падение промышленного производства, вызванное кризисом. Но сам факт роста объемов промышленного производства в сентябре свидетельствует, что ситуации улучшается.