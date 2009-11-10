В Германии промпроизводство выросло на 2,7%

13:10, 10 ноября 2009
Промышленность
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Германия. Промышленное производство в сентябре 2009 года выросло на 2,7%  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 9 месяцев 2009 года  объем промышленного производства упал на 12,9%  по сравнению с  аналогичным периодом 2008 года.

Немецкой экономике сложно ликвидировать падение промышленного производства, вызванное кризисом. Но сам факт роста объемов промышленного производства в сентябре свидетельствует, что ситуации улучшается.

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