В РФ продажи авто сократились на 52%
13:31, 10 ноября 2009Промышленность
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Россия. Объемы продаж легковых автомобилей в октябре 2009 года сократились на 52% по сравнению с октябрем предыдущего года. За 10 месяцев 2009 года падение продаж составило 51% - до 1 млн. 232 тыс. 514 автомобилей.
Несмотря на относительные успехи российской экономики, в целом ситуация остается сложной. Падение продаж автомобилей свидетельствует, что покупательная способность россиян упала значительно. При этом российская экономика кризис переживает более спокойно, чем украинская.
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