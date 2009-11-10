В РФ продажи авто сократились на 52%

Россия. Объемы продаж легковых автомобилей в октябре 2009 года сократились на 52% по сравнению с октябрем предыдущего года. За 10 месяцев 2009 года падение продаж составило 51% - до 1 млн. 232 тыс. 514 автомобилей.

Несмотря на относительные успехи российской экономики, в целом ситуация остается сложной. Падение продаж автомобилей свидетельствует, что покупательная способность россиян упала значительно. При этом российская экономика кризис переживает более спокойно, чем украинская.