Убыток "Мечел" в 1 полугодии составил 471,4 млн. долл.
13:40, 10 ноября 2009Промышленность
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Россия. Чистый убыток российской металлургической компании ОАО "Мечел" в первом полугодии 2009 года по US GAAP составил 471,4 млн. долл. против прибыли $1,1 млрд. в прошлом году.
Несмотря на дешевый природный газ, российские металлурги теряют доходы. Их извечные проблемы – старое оборудование и низкое качество продукции - не позволяют воспользоваться "газовым" преимуществом.
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