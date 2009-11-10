Убыток "Мечел" в 1 полугодии составил 471,4 млн. долл.

Россия. Чистый убыток российской металлургической компании ОАО "Мечел" в первом полугодии 2009 года по US GAAP составил 471,4 млн. долл. против прибыли $1,1 млрд. в прошлом году.

Несмотря на дешевый природный газ, российские металлурги теряют доходы. Их извечные проблемы – старое оборудование и низкое качество продукции - не позволяют воспользоваться "газовым" преимуществом.