Производство черной металлургии РФ в 2009 г. снизится на 7%

Падение производства в черной металлургии РФ в 2009 году составит 7%, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Андрея Дементьева.

"Порядка 7% падение по черно-металлургической отрасли составит на конец 2009 года" - сказал Дементьев журналистам во вторник, уточнив, что речь идет об основных предприятиях отрасли. По его словам, несмотря на кризис, ни один крупных проектов в отечественной черной металлургии не был сорван.

По данным Росстата, Россия в январе-сентябре 2009 года снизила производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,8% - до 42,8 миллиона тонн. Производство готового проката черных металлов снизилось на 20,8% и достигло 37,1 миллиона тонн, стальных труб - упало на 25,7%, до 4,7 миллиона тонн.