В Японии заказы на продукцию машиностроения выросли на 10,5%

11:07, 11 ноября 2009
Промышленность
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Япония. Заказы на продукцию машиностроения выросли на 10,5% в сентябре текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Японское машиностроение сильно пострадало от кризиса. Качественные, но дорогие машины и механизмы с трудом конкурировали с китайскими дешевыми аналогами. Но, как только ситуация начала улучшаться, потребители вспомнили и о качественной японской продукции.

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