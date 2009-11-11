В Японии заказы на продукцию машиностроения выросли на 10,5%
11:07, 11 ноября 2009Промышленность
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Япония. Заказы на продукцию машиностроения выросли на 10,5% в сентябре текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Японское машиностроение сильно пострадало от кризиса. Качественные, но дорогие машины и механизмы с трудом конкурировали с китайскими дешевыми аналогами. Но, как только ситуация начала улучшаться, потребители вспомнили и о качественной японской продукции.
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