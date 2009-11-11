В Китае промпроизводство выросло на 16,1%

Китай. В октябре 2009 года объем промышленного производства вырос на 16,1% по сравнению с октябрем 2008 года. За 10 месяцев 2009 года рост промышленного производства в годовом исчислении составил 9,4%. Оптовые промышленные цены в октябре текущего года снизились на 5,8% в годовом исчислении.

Китайская экономика за счет снижения цен и активной государственной поддержки смогла существенно укрепить свои позиции на мировом рынке. Кризис позволил экономике страны занять новые позиции в мировом рейтинге и после кризиса, с КНР придется считаться.