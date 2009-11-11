В Китае розничные продажи выросли на 16,2%

Китай. Объем розничных продаж увеличился в октябре 2009 года на 16,2%, по сравнению с тем же месяцем прошлого года. За 10 месяцев текущего года этот показатель показал годовой рост 15,3%. Потребительские цены в октябре снизились на 0,5% в годовом исчислении.

Снижение цен и большое количество потребителей позволило китайской экономике в отличие от большинства стран мира добиться существенного роста розничных продаж. При этом до использования потребительского потенциала Китая в полном объеме еще очень далеко.