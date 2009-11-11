Индия увеличила производство алюминия на 13,7%, меди - на 14,6%

11:52, 11 ноября 2009
Промышленность
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Индия.  Компании по производству алюминия в сентябре 2009 года увеличили производство на 13,7% относительно аналогичного месяца 2008 года.  Компании,  выпускающие медь, повысили производство в сентябре 2009 года на 14,6%  относительно аналогичного месяца 2008 года.

Индийская экономика не испытывает проблем, связанных со снижением спроса. Дешевая рабочая сила позволила стране существенно демпинговать на мировом рынке и тем самым увеличить объемы продаж продукции.

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