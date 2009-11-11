Индия увеличила производство алюминия на 13,7%, меди - на 14,6%

Индия. Компании по производству алюминия в сентябре 2009 года увеличили производство на 13,7% относительно аналогичного месяца 2008 года. Компании, выпускающие медь, повысили производство в сентябре 2009 года на 14,6% относительно аналогичного месяца 2008 года.

Индийская экономика не испытывает проблем, связанных со снижением спроса. Дешевая рабочая сила позволила стране существенно демпинговать на мировом рынке и тем самым увеличить объемы продаж продукции.