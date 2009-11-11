Днепроспецсталь увеличила производство на 15%

Украина. В октябре 2009 года ОАО "Электрометаллургический завод Днепроспецсталь им. Кузьмина" увеличило производство на 15%, по сравнению с сентябрем т.г.

По итогам года украинским металлургам не удастся выйти на докризисный объем производства. Падение выпуска стали затронуло все метпредприятия Украины. Поэтому рост объемов выпуска этой продукции на одном из предприятий выглядит существенным успехом ГМК.