Во Франции и Италии упал объем промпроизводства

12:07, 11 ноября 2009
Промышленность
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Франция и Италия. Объем промышленного производства во Франции в сентябре 2009 года упал на 1,5%, по сравнению с августом текущего года. Объем промпроизводства в сентябре  в Италии упал на 5,3%,  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Пять месяцев подряд объем промпроизводства во Франции рос, как и в Италии. Нынешнее падение воспринимается как существенная проблема. Действительно, развитым странам сложно добиться стабильного роста в этой сфере.  Конкуренция Китая и Индии становится все более мощной. 

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