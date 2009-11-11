Во Франции и Италии упал объем промпроизводства

Франция и Италия. Объем промышленного производства во Франции в сентябре 2009 года упал на 1,5%, по сравнению с августом текущего года. Объем промпроизводства в сентябре в Италии упал на 5,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пять месяцев подряд объем промпроизводства во Франции рос, как и в Италии. Нынешнее падение воспринимается как существенная проблема. Действительно, развитым странам сложно добиться стабильного роста в этой сфере. Конкуренция Китая и Индии становится все более мощной.