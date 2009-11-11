Экономическое сотрудничество Украины и США сократилось

За последние полгода уровень торгово-экономического сотрудничества Украины и США сократился на 68%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Украины сообщил бывший руководитель украинского внешнеполитического ведомства Анатолий ЗЛЕНКО на заседании круглого стола, которое состоялось сегодня в Киеве.

“Вот сегодня я переговорил со своими коллегами в Министерстве иностранных дел. За немногим более чем полгода, торгово-экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами Америки сократилось на 68%, и составляет на сегодня 650 млн. долларов. Импорт достигает 375 млн. долларов – сокращение на 58%, экспорт – 272 млн. - сокращение на 72%”, - заявил А.ЗЛЕНКО.

Он также привел статистику американской стороны об объемах инвестиционной политики США в Украине. По этим данным, за все годы двухстороннего сотрудничества США вложили в экономику Украины 1 млрд. 369 млн. долларов.

Говоря о позитивных достижениях развития украинско-американских отношений, экс-министр иностранных дел Украины отметил, что самое главное – они вышли на уровень стратегического партнерства. В то же время, считает А.ЗЛЕНКО, негативом в таком сотрудничестве является “постоянное давление со стороны США на Украину на грани ультиматумов” во многих политических и экономических вопросах.

Но он убежден, что “с таким гигантом, как США, выйти на уровень стратегического партнерства и пытаться играть определенную роль – является значительным успехом”.

В свою очередь, бывший заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ высказал мнение, что на современном этапе “американцы уже на нас больше не будут давить”.

“Они приняли стратегическое решение: центр их внешнеполитической стратегии перемещается на Азиатский континент. Центральная и Восточная Европа уже не будут теми стратегическими приоритетами, какими были пять лет тому назад”, - объяснил эксперт, и отметил, что отношения Украина–США станут более прагматичными.

Как сказал А.ЧАЛЫЙ, стратегические отношения с США в политическом измерении являются одними из ключевых, но почему-то в экономике они не развивались должным образом.

“Из успешных программ с Соединенными Штатами реализована практически лишь одна – помощь американской стороны в процессе ядерного разоружения”, - констатировал А.ЧАЛЫЙ.

По мнению эксперта, одной из причин такой ситуации является то, что между двумя государствами не созданы инструменты неправительственного уровня, которые взаимно способствовали бы экспортно-импортным операциям и взаимным инвестициям.