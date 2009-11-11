Производство основных видов метпродукции в Украине снизилось

В Украине производство основных видов металлопродукции за январь-октябрь 2009 года сократилось на 23,53-25% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня в Днепропетровске на ежемесячном балансовом совещании представителей горно-металлургических предприятий.

По его словам, за отчетный период металлургические предприятия Украины произвели 21,031 млн. тонн чугуна, что 25%, или на 7,007 млн. тонн, меньше аналогичного показателя за январь-октябрь прошлого года.

Производство стали в Украине за 10 месяцев т.г. составило 24,34 млн. тонн, что на 27,6%, или на 9,302 млн. тонн, меньше, чем за январь-октябрь 2008 года.

Кроме того, за указанный период украинские металлурги произвели 22,806 млн. тонн проката, что на 23,5%, или на 6,988 млн. тонн, меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в Украине производство основных видов металлопродукции за январь-сентябрь 2009 года сократилось на 27-31% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. При этом производство чугуна сократилось на 29,1%, стали - на 31,7%, проката - на 27,8%.