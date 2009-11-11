Эксперты: падение ВВП в Украине в этом году составит 14%

В этом году падение внутреннего валового продукта (ВВП) составил 14%, однако уже по итогам 2010 года будет достигнут экономический подъем.

Об этом говорится в переданном УНИАН консенсус-прогнозе ряда компаний и исследовательских институтов, занимающихся макропрогнозированием, который подготовил журнал "Эксперт" по итогам октября этого года.

В целом эксперты ожидают, что экономический спад по итогам года составит 13,9%, падение промышленности – 20%, ожидаемый бюджетный дефицит прогнозируется на уровне 6,5% ВВП. При этом максимальный прогноз бюджетного дефицита на этот год (с учетом рекапитализации банков) составляет 93 млрд. грн. (10,5% ВВП).

По мнению экспертов, неоднозначно выглядит бюджетная картина и на следующий год. В частности, никто из экспертов не допускает балансирования бюджета в следующем году, в то же время они ожидают профицита торгового баланса. По мнению специалистов, это станет, наряду с ростом производства, достаточным условием для стабилизации обменного курса.

По усредненному мнению организаций, принявших участие в октябрьском консенсус-прогнозе, номинальный ВВП в 2010 году превысит один триллион гривен (1 трлн. 092 млрд. грн.), рост реального ВВП составит 3,4%, инфляция – 12,1%. Среднегодовой обменный курс участники прогнозирования видят на уровне 8,80 грн./долл., а объем прямых иностранных инвестиций вырастет с 4 до 6 млрд. долл.

Как отметили в "Эксперте", в октябре участниками консенсус-прогноза стали 12 организаций. Свои данные для отчетного консенсус-прогноза предоставили: Институт экономических исследований и политических консультаций, Международный фонд Блейзера, Международный центр перспективных исследований, представительство Всемирного банка в Украине, компании Astrum Investment Management, Concorde Capital, Foyil Securities, Phoeniх Capital, ИГ «Сократ», «БТА Банк», FOREX Club, Украинский деловой журнал «Эксперт».