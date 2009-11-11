«Арселор Миттал Кривой Рог» сократил производство готового проката

ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам января-октября 2009 г. произвело 3,643 млн. тонн готового проката, что на 1,169 млн. тонн или на 24,2% меньше, чем за десять месяцев 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в январе-октябре т.г. комбинат выплавил 4,021 млн. тонн стали, что на 1,731 млн. тонн или на 30% меньше, чем по результатам за январь-октябрь 2008 г.

За отчетный период «Арселор Миттал Кривой Рог» произведено 3,528 млн. тонн чугуна, что на 1,665 млн. тонн или на 32% меньше показателя за январь-октябрь 2008 г.

К 1 ноября т.г. меткомбинат произвел 6,327 млн. тонн агломерата, что на 2,394 млн. тонн (на 27,4%) меньше, чем в январе-октябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, «Арселор Миттал Кривой Рог» в январе-сентябре 2009 г сократил производство готового проката на 30,9% - до 3,221 млн. тонн.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.