Кабмин утвердил программу возобновления производства кремния

Кабинет министров Украины утвердил программу возобновления полного цикла производства чистого кремния в Украине.

Соответствующее постановление № 1173 от 28.10.2009 г. “Об утверждении Государственной целевой научно-технической программы “Создание химико-металлургической отрасли производства чистого кремния на протяжении 2009-2012 годов” опубликовано на официальном сайте правительства.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства промышленной политики Украины, реализация данной программы позволит в первую очередь (на протяжении трех лет) возобновить на ОАО «Завод полупроводников» производство чистого кремния в объеме 3000 тонн в год с постепенным наращиванием до 5000 тонн в год.

Специалисты Минпромполитики отмечают, что реализация программы оценивается в 2,7 млрд. грн., из которых государство профинансирует около 7% на научные работы. Остальное финансирование обеспечат предприятия, которые примут участие в ее реализации.

В Минпромполитики отмечают, что программа обеспечит восстановление и выведение отечественного производителя чистого кремния на высокий технологический уровень и даст возможность создать в Украине единую интегрированную научно-технологическую инфраструктуру производства чистого кремния с использованием отечественной минерально-сырьевой базы.