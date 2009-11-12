ММК им. Ильича сократил производство готового проката

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-октября 2009 г. произвело 2,484 млн. тонн готового проката, что на 1,384 млн. тонн, или на 35,7%, меньше, чем за 10 месяцев 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в январе-октябре т.г. комбинат выплавил 2,909 млн. тонн чугуна, что на 1,165 млн. тонн, или на 28,6%, меньше по сравнению с результатами за январь-октябрь 2008 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 3,457 млн. тонн стали, что на 1,639 млн. тонн, или на 32%, меньше прошлогоднего показателя.

По состоянию на 1 ноября т.г. меткомбинат произвел 6,457 млн. тонн агломерата, что на 4,042 млн. тонн (на 38,5%) меньше, чем в январе-октябре прошлого года.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла, специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

По итогам 2008 года ММК им. Ильича выпустил 4 млн. 274 тыс. тонн готового проката, что на 21,8% меньше, чем за 2007 год.

90,39% акций ОАО «ММК им. Ильича» принадлежат ЗАО «Ильич-Сталь» (Мариуполь). 87,48% ЗАО «Ильич-Сталь» принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.