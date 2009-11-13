В еврозоне объем промпроизводства вырос на 0,3%

Еврозона. Объем промышленного производства вырос в сентябре 2009 года по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в августе 2009 года объем промышленного производства вырос на 1,2% в месячном исчислении.

Очень медленно, но промышленность в странах еврозоны восстанавливается. Европейская промышленность в большей степени ориентирована на стабильную работу и не может так быстро, как азиатская, реагировать на глобальные изменения.