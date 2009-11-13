Ющенко ветирует закон о моратории на повышение цен на лекарства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял решение применить вето на закон о моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

Об этом он сообщил во время встречи с представителями фармацевтической отрасли, информировали УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Руководствуясь социальными, экономическими мотивами организации национального производства, я принимаю решение о наложении вето на данный закон», - сказал Президент. Он отметил, что закон фактически убивает национального производителя и мечту о том, что эта уникальная наукоемкая отрасль может выйти на европейские и мировые рынки, поскольку имеет необходимые производственные мощности и разработки.

В.ЮЩЕНКО призвал представителей отрасли помочь разъяснить обществу, что закон не только навредил бы интересам национального производителя, но и создал бы дефицит лекарственных средств для простых граждан.

Глава государства сослался на действующий закон о ценах и ценообразовании, на основе которого правительство устанавливает перечень и регулирует цены на наиболее социально важные лекарственные средства. Сейчас в таком списке 217 позиций и в случае необходимости его можно расширять. «У нас есть регулирование, которое дает социальный ответ», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 20 октября с.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

Законом предусмотрено на период финансового кризиса установить мораторий на повышение цен на все виды лекарств и лекарственных препаратов отечественного и зарубежного производства до установления размера минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума и до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учащихся.

Также законом предусмотрено, что лекарственные препараты отечественного производства реализуются по ценам, регулируемым государством, лекарственные препараты зарубежного производства - по ценам, сложившимся по состоянию на 1 июля 2008 года.