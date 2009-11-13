ЕС и еврозона вышли из рецессии

Экономика стран еврозоны выросла в третьем квартале 2009 года на 0,4 процента, а стран Европейского Союза в целом - на 0,2 процента, по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте Евростата.

Опубликованные данные свидетельствуют, что и ЕС, и еврозона вернулись к экономическому росту и вышли из рецессии, в которой оказались в конце прошлого года, отмечает Лента.ру.

Данные Евростата оказались лучше прогнозов аналитиков, которые в сентябре предсказывали, что ВВП еврозоны в третьем квартале вырастет на 0,2 процента. В годовом исчислении сокращение экономики еврозоны в июле-сентябре замедлилось до 4,1 процента. Во втором квартале 2009 года, по сравнению со вторым кварталом 2008 года, ВВП еврозоны упал на 4,8%, а в январе-марте текущего года - на 0,9%.

Ранее 13 ноября стало известно, что ВВП Германии, крупнейшей экономики Евросоюза, а также Франции растет второй квартал подряд. В июле-сентябре экономика Германии увеличилась на 0,7 процента, а в апреле-июне - на 0,4 процента. Франция отчиталась о росте ВВП на 0,3 процента и во втором, и в третьем кварталах.

Кроме того, из рецессии в третьем квартале удалось выйти Бельгии, Чехии, Италии, Австрии, Нидерландам, Литве. Выйти из рецессии пока не смогли экономики Великобритании, Испании, Эстонии, Греции, Венгрии и Румынии.

Сейчас в зону действия евро входит 16 государств Европы. Последней к еврозоне присоединилась Словакия - 1 января 2009 года.