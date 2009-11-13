Fitch провело ряд рейтинговых действий в отношении украинских эмитентов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings провело ряд рейтинговых действий в отношении украинских эмитентов в связи с понижением суверенного рейтинга с «В» до «B-».

Об этом сообщается на официальном сайте Fitch.

Согласно сообщению, рейтинговое агентство провело следующие рейтинговые действия.

Относительно DTEK Holding Limited: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте понижен с «В» до «В-», прогноз «негативный»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – «B» (подтвержден); долгосрочный РДЭ в национальной валюте – понижен с «B+» до «В», прогноз «негативный»; краткосрочный РДЭ в национальной валюте – «B» (подтвержден); национальный долгосрочный рейтинг – «AA+(ukr)» (подтвержден), прогноз «стабильный»; национальный долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг – «AA+(ukr)» (подтвержден), рейтинг возвратности активов – «RR4».

Относительно Metinvest B.V.: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте понижен с «В» до «В-», прогноз «негативный»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – «B» (подтвержден); долгосрочный РДЭ в национальной валюте – понижен с «B+» до «В», прогноз «негативный»; краткосрочный РДЭ в национальной валюте – «B» (подтвержден); национальный долгосрочный рейтинг – повышен с «АА-(ukr)» до «AA+(ukr)», прогноз «стабильный»; национальный краткосрочный рейтинг – повышен с «F1(ukr)» до «F1+(ukr)».

Относительно ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь»: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте понижен с «В» до «В-», прогноз «негативный»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – «B» (подтвержден); долгосрочный РДЭ в национальной валюте – понижен с «B» до «В-», прогноз «негативный»; краткосрочный РДЭ в национальной валюте – «B» (подтвержден); национальный долгосрочный рейтинг – повышен с «A+(ukr)» до «AA-(ukr)», прогноз «стабильный»; приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте – понижен с «В» до «В-», рейтинг возвратности активов – «RR4».

Относительно MHP S.A.: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте понижен с «В» до «В-», прогноз «негативный»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте – «В-» (помещен в список Rating Watch Negative); приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте – понижен с «В» до «В-», рейтинг возвратности активов – «RR4».

Относительно ОАО «Мироновский хлебопродукт»: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте понижен с «В» до «В-», прогноз «негативный»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте – «В» (помещен в список Rating Watch Negative); национальный долгосрочный рейтинг – «A-(ukr)» (помещен в список Rating Watch Evolving («развивающийся»).

Относительно ОАО «Концерн Стирол»: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте – «В-» (подтверджден), прогноз изменен с «негативный» на «стабильный»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – «B» (подтвержден).

Относительно НАК «Нафтогаз Украины»: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте – «ССС» (подтвержден), прогноз «негативный»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте – «ССС» (подтвержден), прогноз «негативный»; рейтинг по гарантированным государством облигациям в иностранной валюте – понижен с «В» до «В-», рейтинг возвратности активов – «RR4».

Как сообщал УНИАН, 12 ноября т.г. агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B» до «B-», прогноз по рейтингам «негативный».

В агентстве отметили, что в последние две недели парламент Украины принял новый закон, увеличивающий минимальный размер заработной платы и пенсий, и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отказался ветировать его, как рекомендовал Международный валютный фонд (МВФ). Кроме того, правительство подало в парламент проект бюджета на 2010 год с дефицитом 8% ВВП. Согласно обязательствам по программе МВФ, дефицит бюджета должен составлять 4%.