Выплавка стали в Украине составит около 30 млн. тонн

По итогам 2009 года выплавка стали на украинских металлургических предприятиях составит около 30 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил сегодня на брифинге министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

Отметим, таким образом, производство стали в Украине в 2009 году может снизиться на 7 млн. тонн, или на 19%, по сравнению с 2008 годом.

По данным В.НОВИЦКОГО, за 10 месяцев т.г. выплавка стали на метпредприятиях Украины составила 24,5 млн. тонн, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом министр прогнозирует, что до конца года в Украине будет выплавлено еще около 5 млн. тонн стали. «В результате годовой объем выплавки стали украинскими металлургическими предприятиями составит около 29,5-30 млн. тонн», – уточнил В.НОВИЦКИЙ.

Он также отметил, что показатели производства стали, проката и чугуна по итогам октября этого года были в среднем на 10% выше, чем сентябре. «Мы вышли на загрузку производственных мощностей предприятий ГМК на уровне 64%. Ежесуточное производство стали составляло в октябре около 85 тыс. тонн, что является очень хорошим показателем по сравнению с сентябрем этого года. Ну и, наконец, в октябре в Украине было выплавлено 2 млн. 803 тыс. тонн, что является самым высоким показателем за весь текущий год и почти в полтора раза больше, чем в октябре 2008 года», – добавил министр.