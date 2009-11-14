Спрос на сталь в Индии вырос на 7% за первые семь месяцев фискального года к аналогичному периоду прошлого года благодаря спросу со стороны производителей автомобилей и строительству домов в сельских районах. Об этом заявил министр по стали страны Атул Шатурведи (Atul Chaturvedi), сообщает k2kapital.

Спрос на некоторые продукты из стали вырос на 9% за тот же период, сказал он на конференции по промышленности, не уточнив деталей, передает Bloomberg. Фискальный год в Индии начинается в апреле.

Растущий спрос на автомобили, холодильники и кондиционеры, а также растущие доходы фермеров ведут к росту продаж стали в Индии. По темпам роста экономика страны уступает только Китаю. Промышленное производство в сентябре выросло на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным правительства, опубликованным 12 ноября.

Потребление стали выросло на 5,7% до 26,49 млн. т за шесть месяцев, завершившихся 30 сентября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мировая ассоциация стали (The World Steel Association), в которую входят около 180 производителей этого сплава, сообщала 12 октября, что растущие экономики Китая и Индии будут останавливаться быстрее, чем в развитых странах.