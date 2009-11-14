Кабмин продлит льготы для химпредприятий

Правительство в случае необходимости может продлить на I квартал 2010 года действие льготных цен на газ для предприятий химической промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Северодонецке заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на совещании, посвященном анализу ситуации в химической отрасли в Украине.

«Мы будем следить за развитием мировых рынков – за ценой на аммиак и карбамид. Мы будем следить за тем, выздоравливает ли рынок или продолжается стагнация. И если стагнация будет продолжаться и дальше, мы будем и дальше сохранять - и в первом квартале следующего года - специальную цену для наших химических предприятий на природный газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, 14 августа НКРЭ приняла решение о снижении уровня предельной цены на газ для предприятий химической промышленности, использующих газ в качестве сырья, на 16,6% - до 1584,4 грн. за тысячу кубометров. По такой цене газ получают пять предприятий – производителей азотных минеральных удобрений: ОАО «Днепроазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» и ОАО «Ривнеазот».

Прямые поставки газа химикам

Правительство намерено продлить сроки действия постановлений, позволяющих предприятиям химической промышленности заключать отдельные контракты на поставку импортного природного газа для производственных целей.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Украина на уровне отдельных хозяйствующих субъектов не прекращает переговоры с другими странами о поставках природного газа.

«И поэтому, постановления правительства, которые позволяют заключать прямые соглашения с любым поставщиком природного газа в мире, который может вам дать меньшую цену (чем по украинско-российским контрактам – УНИАН), эти постановления будут пролонгированы и, могу сказать, что мы их сделаем даже бессрочными. Потому что для нас и для вас важно, чтобы вы этот газ получали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что при заключении таких контрактов предприятиям химпрома будет обеспечен транзиту газа.

«Я вам гарантирую, что мы обеспечим его транспортировку… Если у вас будут заключены контракты, то о транзите не вы договариваетесь, а вы нам просто эти контракты положите, и о транзите будем договариваться мы. Потому что если мы говорим о взаимных услугах, то Украина транспортирует для России через свою территорию, вы знаете, более 100 млрд. куб. м газа, и поэтому, по вашему газу – который вы сможете купить в других странах – также зеркально, я уверена, мы обеспечим вам транспортировку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 июня т.г. Кабинет министров Украины разрешил шести химическим предприятиям в 2009 году закупать газ у нерезидентов Украины. Такое разрешение получили ОАО «Азот», «Ривнеазот», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», «ДнепроАзот», «Одесский припортовый завод» и концерн «Стирол».

Объясняя необходимость данного решения, министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ отметил: «По сути, речь идет о том, чтобы спасти на этот период, когда низкие цены на продукцию, эти предприятия, и дать им возможность работать напрямую с поставщиками газа».

Пошлины на ввоз сырья для химпредприятий тоже отменят

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым пересмотреть условия экспорта и импорта продукции химических предприятий, а также отменить пошлину на ввоз сырья для химпрома.

«Импорт необходимого сырья, необходимых компонентов для собственного производства химической продукции Украины должен иметь нулевую ставку таможенной пошлины и должен иметь упрощенную процедуру пересечения границы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим она подчеркнула, что импорт продукции химической промышленности, в том числе и для сельского хозяйства, должен осуществляться в Украину таким образом, чтобы не страдали отечественные предприятия химпрома.

«Я понимаю, что есть конфликт интересов между аграриями и предприятиями химической промышленности… В то же время, нам нужно здесь найти какую-то середину, которая будет устраивать и наши химические предприятия, и аграриев», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В этой связи она отметила, что у правительства есть хороший опыт решения спорных и проблемных вопросов, касающихся цен на ту или иную продукцию, путем подписания меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании.

Премьер обещает решить вопрос с НДС

«Уже до конца этого месяца мы сможем некоторые существенные шаги сделать (по возмещению НДС предприятиям химической промышленности)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день проблемы с возмещением НДС связаны с экономическим кризисом, в результате которого существенно сократились поступления в бюджет от налога на прибыль.

«Это касается всех отраслей экономики. И то, что сегодня бюджет (по поступлениям – УНИАН) в целом по всей стране дотягивает до 43-45% от плана, безусловно, отражается и на возмещении НДС», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила Государственной налоговой администрации Украины составить график возмещения НДС каждому предприятию химической отрасли с тем, чтобы до конца года была возможность полностью возместить им этот налог.