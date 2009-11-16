GM будет самостоятельно финансировать "Опель"

В программе финансировании "Опеля" американская корпорация "Дженерал моторс" сделала ставку на свои средства. Об этом сообщает сегодня выходящая в Лондоне американская газета "Уолл-стрит джорнэл Юроп".

По ее данным, "Дженерал моторс" израсходует на развитие германской дочерней компании по меньшей мере 1,48 млрд долларов своих средств, и, возможно, около 3 млрд долл кредитов от европейских правительств и других источников.

Детали своего плана финансирования американский автогигант должен обсудить с представителем трудового коллектива "Опеля" Клаусом Францем и затем представить его официальным лицам в нескольких странах, где находятся заводы заокеанской корпорации/ cjj,oftn ИТАР-ТАСС.