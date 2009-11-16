Данилишин отмечает продолжение стабилизации экономики

В Украине рост промышленного производства в октябре по сравнению с сентябрем текущего года на 5% демонстрирует, что наиболее сложный период развития промышленного комплекса страны пройден и, начиная с первого квартала 2010 года, можно ожидать стабилизации ситуации и наращивания объемов производства.

Об этом говорится в комментарии министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА, размещенном на сайте Министерства экономики Украины.

В частности, по словам министра, в октябре по сравнению с сентябрем положительные результаты развития продемонстрировали как ориентированные на внутренний рынок отрасли: пищевая промышленность (15,7%), легкая промышленность (1,1%), обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели (3,1%), так и основные экспортоориентированные отрасли – металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (7,3%), химическая и нефтехимическая промышленность (3,5%).

«Отдельно следует остановиться на положительных сдвигах в металлургическом производстве. После падения производства в сентябре (на 7,1%), которое было связано главным образом с ситуацией, сложившейся с действием форс-мажорных обстоятельств из-за дефицита металлургического сырья – кокса и коксующегося угля, отрасль в октябре существенно нарастила объемы производства не только по сравнению с сентябрем, но и по сравнению с октябрем 2008 года (рост на 16,2%), что намного выше средних показателей 2000-2008 годов. Отмечу, что рост в октябре 2009 года к октябрю предыдущего года является рекордным показателем для данного вида деятельности, начиная с 2004 года», – заявил Б.ДАНИЛИШИН.

Также, отмечает министр, после существенного роста в сентябре (+16,1%) в октябре продолжился рост производства и в машиностроении (+1,9% к сентябрю). «Следует отметить, что данный показатель является намного выше среднего на протяжении 2000-2008 годов (0,1%)», – подчеркнул он.

Также Б.ДАНИЛИШИН отметил существенное улучшение ситуации в региональном разрезе. «В октябре к сентябрю наблюдалось наращивание производства в 20 регионах. Лидерами роста промышленного производства были Тернопольская (41,4%), Хмельницкая (29,8%), Винницкая (28,5%), Волынская (13,1%), Днепропетровская (12,4%), Херсонская (12%) области. Кроме того, в четырех регионах зафиксирован рост показателей промышленного производства в расчете месяц 2009 года к соответствующему месяцу 2008 года, в то время как в сентябре такой рост был лишь в Тернопольской области» – отметил он.

По данным министра экономики, продолжается существенное улучшение ситуации – октябрь к октябрю дал снижение промпроизводства на 6,2%, в то время как сентябрь к сентябрю – 18,4%. «Как следствие отмеченных положительных сдвигов, по итогам января-октября мы имеем сокращение объемов производства на 26,4%, в то время как по итогам января-сентября падение составляло 28,4%», – подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

«Ввиду того, что в большинстве стран мира наблюдаются аналогичные тенденции постепенного уменьшения глубины падения на фоне оживления динамики спроса и цен на мировых рынках, мы ожидаем продолжения тенденции восстановления отечественного промышленного производства не только во внутриориентированных секторах экономики Украины, но и в секторах, ориентированных на внешний рынок», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.