Повышение соцстандартов – результат не нужен, в отличие от процесса

Верховная Рада 20 октября т.г. приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы», больше известный как закон о повышении социальных стандартов. Согласно документу, начиная с 1 ноября 2009 г. прожиточный минимум украинца должен поэтапно повышаться и к 1 декабря 2010 года достигнуть 922 грн. Соответственно, должны быть увеличены тарифные сетки оплаты труда на всех предприятиях страны и в госучреждениях, что приведет к росту фондов заработной платы на десятки миллиардов гривень. По мнению большинства финансовых аналитиков и экономистов, выполнение норм закона приведет к огромному дефициту госбюджета-2010 и окончательному провалу выполнения бюджета этого года. Понятно, что правительство до последнего сопротивлялось его принятию, но оппозиция «протащила» закон через парламент, а Президент с готовностью его подписал. И теперь создается такое впечатление, что голосуя за этот закон отдельные члены отдельных бизнесовых фракций втайне надеялись на "стоп-сигнал" в виде вето Президента. Ведь реализация закона бьет не только по бюджету, но и (о, ужас!) по бизнесу. Теперь очень многие думают как бы сделать этот закон действующим, но не реализующимся. И думает об этом не только Кабмин, прямо заявивший, что не будет этот закон выполнять.

Самое интересными выглядят слухи о том, что влиятельные члены Партии регионов имеют «косвенное» отношение к поступающим в Кабмин обращениям о необходимости отмены пресловутого закона. Конечно, можно предположить, что отдельные представители оппозиции не задействовали все рычаги влияния для реализации генеральной линии своей партии, или связанные с ними структуры действуют по собственной инициативе. Но может быть и другое объяснение - в ПР прекрасно осознают невозможность выполнения закона на общегосударственном уровне, поэтому не слишком боятся, что он подорвет работу «своих» предприятий. При этом оппозиция продолжает с успехом использовать пресловутый документ для того, чтобы представить Кабмин в образе «врага народа».

Кто «за» повышение соцстандартов?

«За» реальное повышение соцстандартов, безусловно, рядовые украинцы, которые с началом кризиса не успевают подсчитывать потери семейных бюджетов. При этом, согласно исследованию холдинга "Research & Branding Group", позитивная оценка, принятого ВР закона, абсолютно не зависит от политических предпочтений того или иного региона Украины. Так, в западных областях за повышение социальных стандартов высказались 62,4%, а на юго-востоке Украины - 65,6% населения. Обоснованно ли желание украинцев получать больше – опять таки да. Украинские зарплаты, и без того одни из самых низких в Европе, за последний год ужались до предела, а в долларовом эквиваленте скатились до уровня конца 1990-х, составляя жалкие 200-300 долларов. Чтобы прожить на 2 тысячи гривень в месяц украинцам приходится проявлять поистине чудеса изворотливости. Но многие и того не имеют, а нынешний прожиточный минимум в 626 грн. в месяц выглядит без преувеличения издевательством. Так что народное одобрение закона понятно и логично.

Напомним, Законом «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 ноября 2009 года установлен в размере 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн. Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

Ярыми сторонниками повышения соцстандартов выступили народные депутаты из ПР, к которым присоединился Блок Литвина и часть депутатов НУНС, нарушив таким образом свои обязательства перед «товарищами» по коалиции. Естественно, что за повышение зарплат проголосовала и фракция КПУ. Более того, нельзя сказать, что категорически против поднятия соцстандартов выступает и Блок Юлии Тимошенко. Хотя БЮТ за закон и не голосовал, но премьер буквально на следующий день после его принятия обещала поднять зарплаты учителям, врачам и работникам культуры. Единодушное желание политиков угодить народу в преддверии выборов понятно, кому же охота терять электорат. Так же ясно, что будь у партии власти хотя бы минимальная возможность для повышения соцстандартов накануне президентских выборов, Юлия Владимировна, несомненно, ею бы воспользовалась. И она сама и ее предшественники, включая Януковича, находясь у власти, всегда использовали малейшую возможность подкинуть копейку малообеспеченным слоям населения перед парламентскими или президентскими выборами. Но не в этот раз, бюджет действительно трещит по швам, а кризис заканчиваться пока не собирается. В этой связи позволим себе предположить: если бы на дворе была осень 2007-го или хотя бы весна 2008-го, то повышение социальных стандартов, более выполнимое в тех условиях, было бы названо оппозицией (вне зависимости от партийной принадлежности) популизмом и подкупом избирателей. Но мы в ноябре 2009-го и сейчас как оппозиции, так и Президенту очень удобно поставить Кабмин в патовую ситуацию, любой выход из которой чреват снижением рейтинга действующего премьера.

Но вернемся к вопросу изыскания средств на выросшие соцстандарты. Если Кабмин говорит о точечном росте зарплат и социальных выплат, понимая, что ответственность за выполнение обещаний ляжет именно на него, то оппозиция требует массированного удара по бедности. На это Кабмин заявляет – денег в бюджете на всех не хватит, оппозиционеры настаивают на противном. По мнению ряда представителей ПР, деньги на повышение зарплат и социальных выплат есть. И та и другая сторона оперирует конкретными цифрами, хотя всем известно, что разночтения в оценке доходов и расходов госбюджета у оппозиции и правящей коалиции достигают поистине фантастических масштабов. В этой связи ввязываться в политэкономические диспуты смысла практически нет, так как докопаться до истины возможности не представляется. Кроме того, Партия регионов обвиняет Кабмин в нежелании делиться с областными бюджетами. «Регионалы» утверждают, что после повышения заработной платы должны увеличиться и поступления в местные бюджеты, так как они формируются из начислений налогов с дохода физических лиц. При этом оппозиционеры резонно отмечают, что повышение зарплаты на предприятиях возможно за счет прибыли, что приведет к сокращению поступлений в госбюджет от налога на прибыль. Именно в этом они видят одну из причин нежелания правительства поднимать прожиточный минимум и минимальную зарплату. В принципе, трудно не согласиться, если бы не слишком большое количество контраргументов и не только со стороны Кабмина, но и вполне независимых экспертов, а самое главное тех, кто всегда был близок к ПР.

Кто против и почему?

Первым реальным следствием повышения соцстандартов стал отказ МВФ от предоставления Украине четвертого транша до президентских выборов. Видимо в Фонде услышали призывы Партии регионов направить четвертый транш кредита на выплату этих самых повышенных соцстандартов. Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан откровенно заявил, что «когда люди идут на выборы, решения могут отличаться от тех, что были приняты год назад, когда программа (финансовой помощи Украине - УНИАН) разрабатывалась».

Конечно, вопрос нужны ли Украине 3,8 млрд. долл. четвертого транша МВФ остается открытым. Так, экономист компании Astrum Investment Management Алексей Блинов убежден, что отсрочка выделения Украине очередного транша Международного валютного фонда способствует стабильности гривни и сдерживанию роста цен. Тогда как коллега А.Блинова - экономист инвестиционной компании Concorde Capital Никита Михайличенко считает, что отсрочка транша осложнит внутреннюю экономическую ситуацию в стране. По его мнению, главным следствием неполучения четвертого транша могут стать трудности с финансированием дефицита бюджета в конце 2009 – начале 2010 гг. Вот и еще один довод в пользу действий оппозиции и Президента, загоняющих правительство в тупик.

После отсрочки МВФ международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B» до «B-». Прогноз по рейтингам – «негативный». Это вполне может привести к падению цен на украинские еврооблигации и еще больше ограничить доступ страны к зарубежным кредитным ресурсам.

Но в чем никак нельзя заподозрить МВФ, так это в политической ангажированности, тогда как против закона о повышении соцстандартов выступают как раз те, кто должен быть солидарен с оппозицией в ее борьбе с правительством. В частности, старая «подруга» Тимошенко, а ныне кандидат в Президенты Инна Богословская недавно заявила о том, что на выплату зарплат бюджетникам в 2010 г. было запланировано израсходовать 113,4 млрд. грн. «Это на 19,1% больше, чем в 2009 году. После повышения минимальной зарплаты данная сумма увеличится на несколько десятков миллиардов гривень, до 30-40%, а доходы бюджета – всего лишь на 19%. Очевидно, что это стратегия проедания, а не развития», - отметила она. При этом выход Богословской из ПР вряд ли изменил ее кране негативное отношение к Юлии Владимировне. Довольно красноречивое свидетельство тому, что даже заклятые враги нынешнего премьера вынуждены признать, что повышение соцстандартов абсолютно не подкреплено доходной частью бюджета.

Но вот еще более интересный факт – против повышения социальных стандартов выступила Федерация металлургов Украины. Ни для кого не секрет, что эта организация всегда представляла не столько интересы трудящихся, сколько интересы собственников металлургических предприятий страны, к которым относится и главный спонсор ПР Ринат Ахметов, владеющий крупнейшей меткомпанией - “Метинвестом”. Вот что говорится в заявлении Федерации: «ФМУ осознает важность повышения государственных социальных гарантий для работников предприятий всех форм собственности и в то же время выступает категорически против принятия Верховной Радой экономически необоснованных законов по увеличению прожиточного минимума и минимальной заработной платы в условиях финансово-экономического кризиса».

В Федерации отмечают, что согласно Отраслевому соглашению ГМК Украины, тариф 1-го разряда на предприятиях установлен на уровне прожиточного минимума для трудоспособного лица. Расчеты, проведенные экспертно-аналитическим центром Конфедерации работодателей Украины, показали, что в случае реализации закона дополнительные расходы на фонд заработной платы за два месяца 2009 года составят в целом по стране 73 млрд. 647,7 млн. грн., а в промышленности – 17 млрд. 920,4 млн. грн.

По данным ФМУ, по сравнению с проектом бюджета на 2010 год, внесенным Кабмином, дополнительные расходы на фонд оплаты труда в будущем году составят: по Украине – 118 млрд. 646,7 млн. гривень (при запланированных 337 млрд. 386 млн.грн.; в промышленности дополнительно потребуется 30 млрд. 295,5 млн.грн.; в бюджетной сфере – 39 млрд. 52,5 млн.грн.

”Вступление в силу закона, по нашему мнению, приведет к резкому ухудшению экономического состояния предприятий ГМК Украины. Мы уверены в том, что в условиях нынешнего кризиса первоочередной задачей является сохранение рабочих мест. При условии же резкого повышения минимальной заработной платы руководители предприятий будут вынуждены провести перерасчет тарифных окладов работников. Это вынудит менеджмент предприятий к необходимости поиска путей оптимизации затрат, одним из которых будет значительное сокращение производственного и административного персонала”, - говорится в заявлении ФМУ в преддверии принятия закона ВР.

Если учесть, что аббревиатура ПР неоднократно расшифровывалась в СМИ не как Партия регионов, а как Партия работодателей, что в принципе соответствует действительности, то заявления ФМУ можно смело считать реальной позицией многих из тех депутатов, которые проголосовали за повышение соцстандартов. В подтверждение можно привести и заявление Федерации работодателей Украины (ФРУ), которую возглавляет член партии регионов, народный депутат Юрий Бойко.

“В ФРУ считают проголосованный парламентом закон о повышении социальных стандартов неприемлемым. Рассматривая проект генерального договора с профсоюзами на 2010 год, работодатели вынуждены идти на снижение заработных плат”, - отмечается в заявлении Федерации. Председатель Совета федерации Ю.Бойко, выступая на съезде, заявил, что генсоглашение на следующий год «в силу сегодняшних особенностей будет разрабатываться еще сложнее", чем действующее.

Не менее радикально настроены по отношению к закону и далекие от ПР работодатели. В частности, гендиректор Мариупольского металлургического комбината (ММК) им. Ильича (Донецкая обл.) Владимир Бойко в своем недавнем заявлении отметил, что “кризис продолжается. Так откуда брать деньги? Чтобы выполнить этот закон, нужно сокращать людей. О каком росте производительности труда говорят, если заводы останавливаются, агрегаты стоят? Этот закон - чушь из чуши, дурь из дури: никаких расчетов, сплошная политика и популизм. И спросите любого директора, из той же Партии регионов, у того же Савчука (президент ОАО “Азовмаш” Александр Савчук), откуда он будет брать деньги на повышение, если он даже мне не платит деньги (за отгруженную продукцию)”, - отметил В.Бойко. С ним полностью согласен и вице-президент корпорации “Индустриальный союз Донбасса” Александр Пилипенко, который считает принятый закон абсолютно необоснованным экономически, а исключительно политическим.

Позволим себе процитировать и представителя Кабмина - министра промышленной политики Владмира Новицкого. “На днях мне звонил директор одного из авиационных заводов, он о том, что если ему пересчитать заработную плату в соответствии с нормами закона о повышении соцстандартов, то фонд заработной платы по следующему году увеличится на 180 млн. грн. К чему это приведет – руководство завода будет стараться все ресурсы, которыми располагает предприятие, направить на выплату увеличившейся зарплаты, а не на развитие производства. В конце концов, это приведет к тому, что предприятие не сможет выполнять свою производственную программу, зарабатывать деньги и в результате не сможет выплачивать зарплату”.

При этом министр убежден, что подобные ситуации могут происходить практически во всех отраслях. “К нам обращаются представители практически всех отраслей – металлурги, машиностроители, химики. Все говорят о том, что нужно что-то делать. Но закон был принят Верховной Радой и только она в состоянии что-то изменить”, - добавил В.Новицкий.

По его словам, на недавнем совещании в Минпроме все отраслевые объединения, а главное даже представители ЦК Профсоюза горняков и металлургов, заявили о том, что повышение соцстандартов приведет к ухудшению ситуации в украинской экономике.

Тут можно привести еще множество цитат из заявлений экспертов, которые говорят о поистине катастрофических последствиях повышения социальных стандартов в 2010 году. Но важно другое, следующий год, по мнению ряда аналитиков, может оказаться для Украины значительно более тяжелым, чем нынешний. Выборы завершатся, и новой власти придется перейти к решению отложенных проблем, которых за время избирательной кампании накопилось бесчисленное множество, а тут еще и выросшие соцстандарты…

Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что и правительство, и оппозиция были бы рады использовать повышение социальных стандартов в целях саморекламы. При этом и те, и другие понимают, что в нынешних условиях ресурсов для этого у государства нет. Так что все происходящее выглядит как обычная «подстава» политических оппонентов. Единственное, что озадачивает, так это то, что выполнение закона ударит и по самим “подставляющим”, но для них это видимо не так важно, как победа на выборах. Вероятно так же, что оппозиционеры совместно с Блоком Литвина и КПУ и частью НУНС надеялись, что Президент ветирует законопроект. Такой сценарий устроил бы, в первую очередь, Виктора Януковича, который снова получил возможность поговорить об антинародном помаранчевом режиме. Но Президент тоже не захотел подставляться.

В результате, правительство, осознавая возможность катастрофических последствий выполнения закона о соцстандартах, фактически в открытую саботирует его. При этом делаются попытки подвести под это законные основания. 5 ноября в Конституционный Суд обратились 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции злополучного закона. ПР, в свою очередь, не преминула воспользоваться возможностью развить успех своего наступления на премьер-министра. 16 ноября «регионалы» заявили об инициировании отставки Кабмина в связи с невыполнением данного закона.

Чем закончится очередное противостояние БЮТ и ПР покажут только президентские выборы. А вот для украинцев политические войны в очередной раз будут иметь сугубо экономический эффект в виде роста долгов по зарплатам, которые по стране и так перевалили за полтора миллиарда гривень, и сокращения рабочих мест. Знание о том, кто, где и в каком объеме приложил руку ко всем грядущим проблемам, поможет нам определиться с предстоящим выбором…

Антон Лосев (УНИАН)