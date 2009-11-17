НБУ пока не решает задачи вывода экономики из кризиса

Предпринимаемые Национальным банком Украины (НБУ) меры пока не решают задач вывода экономики из кризиса.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете украинского агентства "Кредит-Рейтинг", посвященном постановлению НБУ №650 от 3 ноября 2009 года «О стимулировании кредитования экономики Украины».

Как отмечается в отчете, данное постановление не решит задачу вывода экономики из кризиса, так как направлено не на обеспечение банков ресурсами, а на снижение требований к надежности финансовых учреждений путем либерализации процедур резервирования и расчета экономических нормативов.

В этой связи в "Кредит-Рейтинге" напомнили, что постановлением НБУ предлагается учитывать имущественные права на недостроенную недвижимость в качестве залога по кредитам, выданным более двух лет назад. «На данный момент незавершенные строительные проекты, от начала реализации которых прошло более двух лет, в большинстве случаев находятся в замороженном состоянии, и реализовать такой залог практически невозможно», – отмечается в отчете.

Таким образом, по мнению авторов отчета, снижение требований к качеству залогового обеспечения только скроет существующие проблемы банков и сделает менее прогнозируемым изменение их финансового состояния в связи с риском резкого уменьшения регулятивного капитала при списании сумм задолженности по безнадежным кредитам.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 3 ноября 2009 года принял постановление №650 «О стимулировании кредитования экономики Украины». В документе предусмотрено смягчение требований к коммерческим банкам по формированию резервов под кредиты. Тем самым НБУ намерен стимулировать их к кредитованию реального сектора экономики.