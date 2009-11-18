«Лугансктепловоз» снова продадут

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика возращенного в государственную собственность 76%-ого пакета акций ОАО «Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 18 ноября.

Как отмечается в сообщении, оценка госпакета «Лугансктепловоза» будет проведена с целью его дальнейшей продажи на приватизационном конкурсе.

Конкурс по отбору оценщика состоится 2 декабря 2009 года.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ХК «Лугансктепловоз».

23 марта 2007 года Фонд признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета российской УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.