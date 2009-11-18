Кабмин продлил Меморандум с химпромом

Сегодня Кабинет Министров Украины принял распоряжение о продлении действия Меморандума о взаимопонимании с предприятиями химической промышленности до 1 апреля 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

По его словам, продление меморандума в первую очередь предусматривает сохранение на нынешнем уровне тарифов на транспортировку химической продукции «Укрзализныцей», а также продление моратория на повышение цены электроэнергии для предприятий химической промышленности.

В.НОВИЦКИЙ также отметил, что предприятия химпрома в свою очередь обязуются поставлять свою продукцию на внутренний рынок Украины по ценам не выше экспортных. «Кроме того, собственники химических предприятий берут на себя обязательства по обеспечению социальной стабильности на предприятии», – добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября 2008 года Кабинет Министров и руководители предприятий химической промышленности подписали Меморандум о взаимопонимании. В частности, в рамках Меморандума Кабмин обязался обеспечить неповышение тарифов на транспортировку газа для химпредприятий, стабильность тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом, введение моратория на повышение цен на электроэнергию для предприятий химпрома и пр.