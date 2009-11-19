Украина и РФ рассмотрят сегодня поставки труб

Комитет по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межправкомиссии на заседании в четверг рассмотрит вопрос о поставках в Россию трубной продукции из Украины, сообщил РИА Новости источник в одном из профильных министерств.

"На заседании планируется обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе проблему трубной продукции украинского происхождения, ее доступа на российский рынок", - сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что 31 декабря истекает срок действия соглашения между Минэкономразвития РФ и Министерством экономики Украины по регулированию поставок некоторых видов стальных труб украинского происхождения на таможенную территорию РФ. Соглашение предусматривает ограничение объема поставок трубной продукции из Украины на территорию РФ и не предполагает применение антидемпинговых мер в отношении оговоренных сторонами объемов. Объем украинской трубной продукции, поставляемой в РФ, по соглашению не превышает 5% от общего объема российского трубного рынка.

Источник отметил, что продление соглашения получило поддержку со стороны ФАС и Минэнерго. В письме замглавы Минэнерго Анатолия Яновского на имя главы ФАС Игоря Артемьева говорится о том, что при решении вопроса по регулированию поставок украинской трубной продукции необходимо учитывать интересы российских компаний-потребителей с целью создания конкурентных условий на российском рынке. Собеседник агентства отметил, что ФАС подтвердила целесообразность продления срока действия соглашения на 2010 год для поддержания конкурентной рыночной среды на российском рынке, где в настоящее время доля трех крупнейших компаний-производителей трубной продукции колеблется от 65 до 88%.

Ранее пять нефтяных компаний РФ обратились в правительство РФ с просьбой о продлении сроков соглашения во избежание необоснованного роста цен.

В свою очередь, Украина предлагает рассмотреть вопрос о продлении соглашения на 2010 год с квотой в размере 300 тысяч тонн трубной продукции, что составляет 70% от квоты 2009 года и адекватно падению спроса.