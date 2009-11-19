Тигипко: массовые проверки аптек - популизм и произвол

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО констатирует, что аптеки вместо помощи от правительства “получили террор».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя, в частности, сообщение ГНАУ о том, что налоговики в ходе проверок аптечных учреждений уже оштрафовали их на сумму 15,8 млн. грн. и изъяли медицинской продукции на 21,5 млн. грн.

«Такое впечатление, что правительство вспомнило большевистские продотряды, когда принималось решение о проведении массированных налоговых проверок аптек и производителей лекарств», - отметил кандидат в Президенты.

«Я не вижу экономической логики в действиях правительства, - заявил политик. - Фармацевты делают все, что можно сделать в этой ситуации. Отдельные нарушения не могут быть основанием для массированных проверок”. По его словам, каждая внеочередная проверка - это остановка торговли, еще один повод для коррупционных действий. С.ТИГИПКО убежден, что “все это совсем некстати в принципе, а в условиях эпидемии гриппа - тем более».

Как подчеркнул С.ТИГИПКО, если правительство хочет уценить и ликвидировать дефицит определенных лекарств, необходимо обеспечить кредитование аптечных сетей.

“Если мы хотим помочь отечественным фармпредприятиям быстрее изготовить все необходимое для борьбы с заболеваниями, надо дать производителям кредиты и валюту для закупки необходимого сырья, – уверен С.ТИГИПКО. – А пока мы видим не решение проблемы, а нападение экономического популизма и произвола».