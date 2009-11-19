В Украине промпроизводство выросло на 5%

Украина. В октябре промышленное производство, по сравнению с прошлым месяцем текущего года, выросло на 5%. В январе-октябре 2009 года - сократилось на 26,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Рост объема промышленного производства в октябре текущего года - во многом «точка разворота рынка», когда после бесконечного падения начинается рост, хотя он слабенький и вялый. Если такими темпами промпроизводство будет расти и далее, то выход на докризисный показатель может занять четыре-пять лет.