В КНР индекс цен производителей промпродукции упал на 5,8%

10:57, 19 ноября 2009
Промышленность
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Китай. Индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2009 года снизился на 5,8%, по сравнению с октябрем прошлого года, хотя  оказался на 0,1% выше сентябрьского показателя текущего года.  

Демпинг - главный козырь китайской экономики в борьбе за передел рынка в условиях кризиса. Этот метод хорошо себя зарекомендовал, но он имеет побочные отрицательные факторы, которые могут породить кризис китайской модели.

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