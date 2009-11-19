В КНР индекс цен производителей промпродукции упал на 5,8%

Китай. Индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2009 года снизился на 5,8%, по сравнению с октябрем прошлого года, хотя оказался на 0,1% выше сентябрьского показателя текущего года.

Демпинг - главный козырь китайской экономики в борьбе за передел рынка в условиях кризиса. Этот метод хорошо себя зарекомендовал, но он имеет побочные отрицательные факторы, которые могут породить кризис китайской модели.