Беларусь и Казахстан демонстрируют падение производства в черной металлургии

Белоруссия. В январе-октябре 2009 года объем производства в черной металлургии снизился на 5,2%, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Казахстан. В январе-октябре 2009 года объем производства в черной металлургии снизился на 10,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Металлургические потенциалы Белоруссии и Казахстана существенно разнятся, но вот результаты их работы близки. Падение объемов производства не удалось избежать, несмотря на государственную поддержку.