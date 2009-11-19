Беларусь и Казахстан демонстрируют падение производства в черной металлургии
11:19, 19 ноября 2009Промышленность
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Белоруссия. В январе-октябре 2009 года объем производства в черной металлургии снизился на 5,2%, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Казахстан. В январе-октябре 2009 года объем производства в черной металлургии снизился на 10,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Металлургические потенциалы Белоруссии и Казахстана существенно разнятся, но вот результаты их работы близки. Падение объемов производства не удалось избежать, несмотря на государственную поддержку.
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